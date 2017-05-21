قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية اليونانية قديمة، لافتًا إلى أن وزير الخارجية سامح شكري، سيؤكد خلال مؤتمر “رودس للأمن والاستقرار”، على مواقف مصر من حُسن الجوار.

وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن مصر ترتبط باليونان ببُعد إنساني، خاصة أن ربع الأسطول اليوناني يعتمد على بحارة مصريين، كما أن هناك عمالة مصرية كبيرة بالغزل والنسيج، مشيرًا إلى وجود مصالح أمنية وبيئية واقتصادية مشتركة بين البلدين.