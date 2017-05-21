مستشارة ترامب: مذكرة التفاهم بين أمريكا والتعاون الخليجي تمثل التزاما بعدم تمويل الإرهاب2017-05-21 12:35:51
قالت مستشارة البيت الأبيض دينا باول إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تمثل التزاما لأبعد مدى بعدم تمويل المنظمات الإرهابية.
وأضافت باول - في تصريحات للصحفيين أوردتها شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم /الأحد/ - أن المذكرة تتضمن تعهدا بمحاكمة تمويل الإرهاب بما في ذلك الأفراد.
ولم يصدر البيت الأبيض على الفور نص الاتفاق، غير أن الرئيس ترامب وقادة مجلس التعاون الخليجي شهدوا وزيرالخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وولي العهد السعودي محمد بن نايف وهما يتبادلان الوثائق.
-
انفراجة.. في أزمة أسعار الحج السياحي
أكد يحيي راشد وزير السياحة حرص الوزارة علي عدم المساس بمحدودي الدخل من المعتمرين والحجاج. وتقديم برامج العمرة والحج بأسعار لا مغالاة فيها. قال راشد في تصريحات صحفية ...Sat, 20 May 2017 12:29:05 GMT
-
اليوم.. ختام الموسم الخامس لبرنامج "آراب جوت تالنت"
يختتم اليوم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «Arabs Got Talent»، وتشهد حلقة الليلة منافسة ساخنة بين عشرة مواهب خاصة استطاعت الاقتراب من قمة البرنامج، والوصول لعروض ...Sat, 20 May 2017 11:44:28 GMT
-
إذا وصلتك هذه الرسالة على واتس آب.. احذفها فورا
إذا وصلتك رسالة تدعوك إلى تغيير الألوان على واتس آب، يجب أن تتجاهلها وتحذفها على الفور، لخطورتها. يمكن أن تكون فكرة إضافة ألوان جديدة على واتس آب جميلة، ولكنها ...Sat, 20 May 2017 13:43:49 GMT
-
بعثة الزمالك تصل تونس وتتوجه لصفاقس..والسفير المصري يستقبل البعثةSat, 20 May 2017 11:47:24 GMT
-
المالية : الانتهاء من إعداد قانون توحيد الإجراءات الضريبيةSat, 20 May 2017 12:48:20 GMT
-
وزير النقل: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق جذب فئات جديدة لاستخدامه
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن رفع أسعار تذكرة مترو الأنفاق جاء كخطوة لرفع الدعم تدريجيًا لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لكنه لن يغطي مصاريف التطورات التى ...Sat, 20 May 2017 12:01:37 GMT
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار زادة، ...Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT