مستشارة ترامب: مذكرة التفاهم بين أمريكا والتعاون الخليجي تمثل التزاما بعدم تمويل الإرهاب

قالت مستشارة البيت الأبيض دينا باول إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تمثل التزاما لأبعد مدى بعدم تمويل المنظمات الإرهابية.

وأضافت باول - في تصريحات للصحفيين أوردتها شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم /الأحد/ - أن المذكرة تتضمن تعهدا بمحاكمة تمويل الإرهاب بما في ذلك الأفراد.

ولم يصدر البيت الأبيض على الفور نص الاتفاق، غير أن الرئيس ترامب وقادة مجلس التعاون الخليجي شهدوا وزيرالخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وولي العهد السعودي محمد بن نايف وهما يتبادلان الوثائق.