فريق مصري يفوز بجائزة معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة 20172017-05-21 12:33:41
حصل الفريق المصري المشارك بمعرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة 2017 والذي أقيم في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية على المركز الرابع عالمياً في مجال الهندسة الميكانيكية.
وفاز بالمركز كل من الطالبة دينا أحمد أبو المجد والطالب سيف الدين محمد عبد المنعم من مدرسة Petrochemical STEM، عن مشروع Algae Energy.
وتتقدم مكتبة الإسكندرية بالشكر لكل فريق عمل المعرض في مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية، وشركاء النجاح في وزارة التربية والتعليم وشركة Intel وIT Blocks، والقنصلية الأمريكية بالإسكندرية، ومؤسسة lصر الخير.
وكانت مكتبة الإسكندرية قد أعلنت في مارس الماضي عن العشرة مشروعات المتأهلة من معرض إنتل مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة مصر للمشاركة في مسابقة معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة، التي أقيمت في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية في الفترة 13-18 مايو 2017. ويتيح المعرض الدولي الفرصة للمتسابقين لمقابلة علماء من جميع أنحاء العالم، حائزين على جائزة نوبل في شتى مجالات العلوم. ويُعَدُّ المعرض الدولي للعلوم والهندسة، والمسابقةُ الدوليةُ الأكبرَ في مجال العلوم للمرحلة قبل الجامعية، والتي تمنح ما يزيد عن 1500 طالب على مستوى العالم الفرصة للتجمع، ومشاركة الأفكار، وعرض المشروعات العلمية المتطورة.
جدير بالذكر أن معرض انتل مكتبة الاسكندرية للعلوم والهندسة مصر يهدف إلى مساعدة الشباب - ممن تتراوح أعمارهم من 12 إلى 18 سنة - على تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين من خلال التركيز على المعرفة والبحث العلمي، والابتكار، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، والقدرة على العمل الجماعي.
ويعد هذا حجر الزاوية لمجتمع مصر المعرفي القائم على العلماء والباحثين. ويقوم بتقييم مشروعات الطلاب أساتذة جامعيون،
وعلماء ومهندسون متخصصون، بالإضافة إلى متطوعين محترفين في الصناعة. ويتم تحديد الجوائز الكبرى باستخدام مقياس مكون من مائة نقطة، مع إعطاء النقاط على القدرات الإبداعية والتفكير العلمي والأهداف الهندسية والدقة والمهارات والوضوح.
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