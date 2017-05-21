قال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إنفاق 900 ألف جنيه على تجديد مقر وزارة الهجرة إهدار للمال العام‎.

وأضاف النائب في بيان له، إن الرد على الاستجوابات يكون عبر مجلس النواب وليس عبر البيانات الصحفية، مشيرا إلى أن بيان وزارة الهجرة يدينها بشدة.

وتساءل النائب، أليس إهدار المال العام صرف ٩٠٠ ألف جنيه على تجديد مقر للوزارة وهو عبارة عن شقة في عمارة طالما أنه مقر مؤقت لحين الانتقال للعاصمة الإدارية.

وتابع النائب، “والأدهى من ذلك هو أن الوزارة تطلب في موازنة العام المالي الجديد ٢٠١٧ / ٢٠١٨ تخصيص ٢ مليون و٧٠٠ ألف جنيه لاستكمال تطوير وتجهيز المقر ، أليس هذا تبديد للمال العام”.

واستكمل النائب بأنه حسب بيان الوزارة قد تم صرف ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه على التوعية ضد الهجرة غير الشرعية بمختلف وسائل الإعلام، متسائلا: “أين هذه الحملات والإعلانات ولما تصرف الوزارة هذه الأموال على نشاط تعمل عليه جهة أخرى حسب القانون وهى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء وتطلب الوزارة في موازنة العام المالي الجديد ٢٠١٧ / ٢٠١٨ تخصيص ١٠ ملايين جنيه للتوعية ضد الهجرة غير الشرعية”.

وعن صرف 650 ألف جنيه على تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة وإنشاء خط ساخن رقمه ١٩٧٨٧ قال: إن بوابة الوزارة لم تشهد تطوير والخط الساخن غير مفعل.

واختتم الخولي بيانه بتأكيده وجود شبهات تبديد المال العام هناك سوء تقدير من قبل الوزارة لموازنتها فلما يعتمد لها أرقام وفق خطط وهمية لا يتم تحقيقها في حين أن هناك قطاعات أخرى أولى بهذه الأموال كالصحة والتعليم.