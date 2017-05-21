حدث فى مثل هذا اليوم 21 مايو .. اغتيال رئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي2017-05-21 12:25:30
905 - كينو تسورايوكي وفريقه ينتهون من تدوين كوكينواكاشو.
1291 - المسلمين يستردون مدينة صيدا بقيادة الأشرف قلاوون من أيدي الصليبيين بعد استرداد عكا، وبذلك قضى على الوجود الصليبي
1471 - قتل هنري السادس ملك إنجلترا بالسجن.
1851 - كولومبيا تلغي الرق.
1871 - الحكومة الفرنسية تغزو كميون باريس وتقاتل سكانه لتقتل منهم نحو 20000 في أسبوع دامي.
1879 - مدمرتان تشيليتان تغلقا ميناء إيكيكي التشيلي وتشتبكا مع مدمرتين بيروفيتين وذلك أثناء حرب الباسيفيكي.
1881 - تأسيس الصليب الأحمر الأمريكي.
1904 – تأسيس الفيدرالية الدولية لكرة القدم الفيفا بباريس.
1927 - تشارلز لندبرغ يكمل طيرانه الفردي عبر المحيط الأطلسي من الولايات المتحدة.
1932 - إميليا إيرهارت تصبح أول امرأة تطير منفردة عبر الأطلسي من الولايات المتحدة.
1936 - اعتقال سادا أبه بعد تجوالها في أحياء طوكيو حاملة الأعضاء الجنسية لحبيبها لعدة أيام، الحادثة التي أصبحت ملهما للعديد من الأعمال الأدبية.
1941 - الغواصات الألمانية يو بوت تغرق أول سفينة أمريكية على بعد 950 ميل من سواحل البرازيل وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
1980 - الصين تطلق ثاني صاروخ عابر للقارات لها.
1991 - اغتيال رئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي من قبل جماعة متطرفة سريلانكية تنتمي لنمور التاميل الإنفصاليين الغاضبين على وقف غاندي للدعم الهندي لحركتهم.
1998 - سوهارتو يتنحى من رئاسة أندونيسيا بعد 32 عاماً في الحكم.
2000 - انتحار رئيس وزراء سوريا الأسبق محمود الزعبي المتهم بتهم فساد والموجود بمنزله تحت الإقامة الجبرية.
2003 - زلزال يضرب شمال الجزائر ويقتل أكثر من 2000 شخص.
2007 - انفجار قنبلة في الأشرفية شرق بيروت أسفر عن مقتل امرأة وإصابه أكثر من عشرة آخرين.
2008 - الفرقاء اللبنانيون يوقعون في العاصمة القطرية الدوحة على اتفاق الدوحة والذي نص على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة وحده وطنية بها 11 وزير لصالح المعارضة و16 وزيراً للموالاة و3 وزراء يختارهم الرئيس المنتخب ووضع قانون إنتخابي جديد والتعهد بعدم العودة للسلاح بالداخل.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وباسم المعارضة يعلن فك الإعتصام بساحة رياض الصلح في بيروت والمستمر منذ 1 ديسمبر 2006 فوراً وذلك بعد التوقيع على اتفاق الدوحة.
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