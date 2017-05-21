قال جمال باراس، المحلل السياسي اليمني، إن الحدث الأبرز في اليمن اليوم الأحد، هو الحشد المليوني بمناسبة 21 مايو، وهو اليوم الذي تم فيه الإعلان عن فك الارتباط بين الجمهورية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية، وهذا الحشد يساند المجلس الانتقالي الذي أعلن عنه منذ أيام برئاسة عيدروس الزبيدي.

وأضاف باراس، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن التفجير الإرهابي الذي استهدف مصنعًا للغزل والنسيج هدفه إرغام الجماهير على عدم الحشد، لافتًا إلى وجود أيدٍ تريد عمل خلاف بين القوى المتواجدة في عدن.

وأوضح أن القوات الشرعية في تقدم على أرض الواقع، مؤكدًا أن عدم الاستقرار في اليمن سيجعله منبعًا للإرهاب الذي سيهدد العالم أجمع، وهو ما ستتم مناقشته في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض.