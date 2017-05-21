أنشئ قسم خاص في استخبارات كوريا الشمالية ينظم هجمات إلكترونية في أنحاء العالم، حسب وكالة رويترز.

ونقلت رويترز عن “كيم جين كوان”، أستاذ المعلوماتية الكوري الشمالي السابق، المقيم حاليا في كوريا الجنوبية قوله: “القسم 180(التابع للاستخبارات الكورية الشمالية)، متورط في شن هجمات إلكترونية على مؤسسات مالية، وهم يخترقون حسابات مصرفية، ويسرقون الأموال”.

وبزعم “كيم غين كوان”، فإن عددا من طلبته السابقين يعملون حاليا في “الجيش الإلكتروني” الكوري الشمالي.

وذكرت “رويترز” أن “آن تشخون غي” نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية زعم في وقت سابق أن لدى بلاده أسسا دامغة للاعتقاد بأن بيونج يانج تقف وراء عمليات اختراق بنوك، في كل من باكستان والفلبين وفيتنام وبولندا.

ونقلت الوكالة عن “آن تشخون غي” قوله: “تقوم كوريا الشمالية بشن هجمات إلكترونية عن طريق دول ثالثة من أجل إخفاء آثار مصدر العمليات”.

وكانت مصادر إعلامية أفادت، في وقت سابق، بأن مجموعة من القراصنة الإلكترونيين مرتبطة بكوريا الشمالية قد تقف وراء هجوم إلكتروني واسع النطاق بدأ يوم 12 مايو الحالي

وأسفر عن إصابة مئات الآلاف من أجهزة الحاسوب في أنحاء العالم.

وتبين أن القراصنة استخدموا برنامجا فيروسيا معدلا من برامج وكالة الأمن القومي الأمريكي.