تواصل نيابة أكتوبر أول بإشراف المستشار أحمد الأبرق، المحامى العام لنيابات 6 أكتوبر، الاستماع لأقوال شهود العيان، في واقعة إصابة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا يدعى (يوسف سامح العربى)، بطلق ناري مجهول المصدر في الرأس، دخل على إثره إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة للمحال الموجودة بموقع الحادث.

وقال والد الطفل أمام المستشار محمد يسرى، رئيس نيابة أكتوبر أول، إنه انتظر لقاء نجله، الخميس الماضى، بمنطقة وسط البلد، لكن الطفل تأخر عن الحضور، وأنه فوجئ باتصال من والدته تخبره بأنه سقط على الأرض بميدان الحصرى في 6 أكتوبر قائلة له: “الولد وقع على دماغه وأغمى عليه”، والحادثة بسيطة على إثرها تم نقله إلى المستشفى.

وأضاف أنه توجه إلى المستشفى، وهناك أخبره أحد الأطباء أن حالة نجله خطيرة للغاية بعد إصابته برصاصة واستقرارها في رأسه بمنطقة أسفل المخ، وأكد له أن التدخل الجراحى صعب للغاية، ونسبة الوعى لدى الطفل ضعيفة، وتتشابه مع حالات الموت الإكلينيكى.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة التحريات لكشف مصدر إطلاق الرصاص.

