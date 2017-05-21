أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الفرنسية في” المعهد الوطني الفرنسي للمحافظة من مخاطر الأمراض” أنه بالرغم من أن التعرض لأشعة الشمس مفيد للحصول على فيتامين “د” ، إلا أن هناك مخاطر كبيرة ناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية و التى تسبب حروقا في الجلد و تؤدى إلى أمراض سرطان الجلد ، و فقا لتحذيرات منظمة الصحة العالمية.

كما أشارت الطبيبة إلي أن ارتداء الملابس المبللة يجعل أشعه الشمس تخترق الجلد مقارنة بالملابس الجافة لأن أنسجتها تصبح أقل تماسكا بعد امتلائها بالماء .

و تحذر الطبيبة من ترك الملابس المبللة للأطفال و تركهم للشمس فهذا يضر بجلد الطفل الأكثر حساسية.