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غدًا.. انطلاق مبادرة «أنا بتعالج في مصر» لتنشيط السياحة العلاجية
سياحة علاجية

غدًا.. انطلاق مبادرة «أنا بتعالج في مصر» لتنشيط السياحة العلاجية

2017-05-21 12:18:58

تنطلق مُبادرة وحملة “أنا بتعالج في مصر” الاثنين المقبل، لتشجيع السياحة العلاجية وذلك بحضور عدد من العلماء المصريين على رأسهم وزير الصحة السابق عوض تاج الدين ودكتور هاني الناظر الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث ودكتور محمود المتيني عميد طب عين شمس والدكتور فتحي خضير عميد طب القصر العيني وبحضور عدد متميز من كافة التخصصات لتشجيع السياحة العلاجية في مصر من كوادر طبية مميزة في كافة التخصصات.

كما يشارك في المبادرة ويدعمها بالحضور الإعلامي محمد علي خير والفنان حسين فهمي والإعلامية هويدا أبو هيف والإعلامية سناء منصور والإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد والإعلامية ايمان رياض والكاتبة حنان البهي والكاتبة فاطمة خير والفنانة سوسن بدر والإعلامية جاسمين طه والإعلامية دعاء فاروق والبطلة رانيا علواني.

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