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إسرائيل تتأهب لزيارة ترامب بـ "درع واقي أزرق"
ترامب و نتنياهو

إسرائيل تتأهب لزيارة ترامب بـ "درع واقي أزرق"

2017-05-21 12:22:18
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تواصل أجهزة الأمن الإسرائيلية الاستعداد والتحضير لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلنت الشرطة عن عملية خاصة بعنوان “درع واقي أزرق”، لتوفير الحماية للرئيس الأمريكي، خلال زيارته إلى إسرائيل، يومي الاثنين والثلاثاء.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن الشرطة تأكيدها أنها أنهت استعداداتها وتجهيزاتها وترتيباتها الخاصة لتنفيذ هذه العملية، التي سيشرف عليها القائد العام للشرطة روني آلشيخ.

ويشارك في العملية الآلاف من أفراد الشرطة والوحدات الخاصة وشرطة حرس الحدود والمتطوعين، بحيث سيتم توظيف وسائل تكنولوجية متطورة ونشر وحدات شرطية خاصة في جميع المناطق ذات الصلة، إذ تنتشر القوات حرصا على الأمن والأمان، وتأمينا لموكب الرئيس الزائر.

وبحسب الشرطة، سيتم إغلاق العديد من الشوارع في مدينة القدس لتأمين هذه الزيارة.

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