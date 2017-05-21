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وصول 626 سائحا من جنسيات مختلفة لميناء سفاجا
ميناء سفاجا

وصول 626 سائحا من جنسيات مختلفة لميناء سفاجا

2017-05-21 12:15:33
وكالات

ستقبل ميناء سفاجا بالبحر الأحمر اليوم الأحد السفينة السياحية AZAMARA GOURNEY وعلى متنها 626 سائحا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى 400 شخص من طاقم السفينة وجنسيتها مالطا قادمة من ميناء صلالة بعمان وذلك لزيارة المناطق الأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان.

وشدد اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر على مديري الموانيء بضرورة التنسيق لسرعة إنهاء الإجراءات و تقديم كافة التسهيلات وإعطاء أولوية خاصة لتراكي السفن السياحية بالميناء ، مشيرا إلى أنه تم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها للميناء واستقبال السياح بصالات الوصول الجديدة لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة وتبادل الهدايا التذكارية مع قبطان السفينة.

وألزم اللواء أبو سنة التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين وذلك لجذب العديد من السفن السياحية، وإظهار الموانيء المصرية بما يليق بها من مكانة والتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.

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