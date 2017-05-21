اقترب عدد من الفنانين من الانتهاء من تصوير كل مشاهدهم في مسلسلات موسم رمضان المقبل ، منهم روبي التي أنهت نحو 70% من إجمالي دورها في العمل الدرامي الجديد “رمضان كريم”.

وتواصل حاليا داخل تصوير مشاهدها في استديو الحارة الشعبية الذي تم بناؤه خصيصا للمسلسل، رغبة من صناع العمل في تقديمه بالشكل المناسب الذي ينال إعجاب الجمهور، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

“رمضان كريم” من بطولة نجلاء بدر، وصلاح عبد الله، وشيرين الطحان، وسيد رجب، وصبري فواز، وكريم عفيفي، وسلوى عثمان، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، إنتاج أحمد السبكي في أولى تجاربه الإنتاجية في الدراما، وتدور أحداثه حول طقوس شهر رمضان في الحارة ويحكى عن تفاصيل حياة الحارة الشعبية المصرية فى سياق درامى اجتماعى.

وبعد حصوله على أجازة قصيرة يستأنف اليوم الخميس الفنان أحمد فهمي تصوير دوره في مسلسل”ريح المداد”، وأنهى حتى الآن 80% من إجمالي دوره،ومن المقرر أن يصور مجموعة من المشاهد الخاصة به داخل مدنية الإنتاج الإعلامي،على أن يتفرغ بعدها لمتابعة عمليات المونتاج الخاصة بالمسلسل لكي يكون جاهزا للعرض في شهر رمضان المبارك.

“ريح المدام” يشارك في بطولته رجاء الجداوي ودانا حمدان وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، تناقش قضايا من قلب المجتمع المصرى، لكن فى إطار كوميدى مثل إلقاء الضوء على الخلافات الزوجية والخيانة.

ويجسد فهمي فى المسلسل شخصية “سلطان” وهو مخرج إعلانات ويقع في عدة أزمات سواء فى عمله أو مع زوجته “داليا” تجسدها مى عمر، ويظل بجواره “بهجت” أكرم حسنى ويحاول مساعدته دائمًا حينما يقع في أية أزمة تواجهه.

ويواصل يوسف الشريف تصوير دوره في العمل الدرامي الجديد “كفر دلهاب” فأنهى حتى الآن 70% من إجمالي مشاهده، ويتواجد حاليا هو وطاقم عمل المسلسل في مدنية الإنتاج الإعلامي لتصوير مجموعة كبيرة من المشاهد الداخلية هناك، داخل أحد الاستديوهات التي تم بناؤها خصيصا للمسلسل.

“كفر دلهاب” بطولة روجينا، ومحمد رياض، وأحمد سعيد عبد الغني، وهادي الجيار، تأليف عمرو سميرعاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

ويتبقى للفنان هادي الجيار يوما تصوير فقط وينتهي من تصوير مشاهده بمسلسل “كفر دلهاب ” المقرر عرضه بماراثون دراما رمضان القادم.

وقال هادي الجيار إنه يصور باقي مشاهده بمدينة الانتاج الإعلامي أخر شهر مايو الجاري بعد أن بدأ وأسرة المسلسل في تصوير المشاهد منذ النصف الثاني من شهر يناير الماضي،لافتا إلى أن المسلسل يعتمد على استياق بعض القصص من رائعة “ألف ليلة وليلة” في إطار يجمع بين التشويق الدرامي والأحداث المرعبة، ويجسد فيه هادي الجيار دور شيخ الغفر.

ويشارك في بطولة المسلسل يوسف الشريف ومحمد رياض وروجينا وإيمان الطوخي، تأليف عمرو سمير عاطف،إنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد نادر جلال