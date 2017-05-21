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تأجيل محاكمة المتهمين في «كتائب حلوان» لـ27 أغسطس
القبض على كتائب حلوان

تأجيل محاكمة المتهمين في «كتائب حلوان» لـ27 أغسطس

2017-05-21 12:10:45

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة المتهمين بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 27 أغسطس، وذلك للقرار السابق، لحضور المتهمين.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسِّلم الاجتماعى.

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