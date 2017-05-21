 Moheet on google
الأحد 21 مايو 2017 12:44 مساءً
روابط سريعة
«المصري الديمقراطي» يعلن موقفه من الانتخابات الرئاسية‎
فرز انتخابات 2015المرحلة الثانية

«المصري الديمقراطي» يعلن موقفه من الانتخابات الرئاسية‎

2017-05-21 12:12:51
أ ش أ

يعقد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مؤتمرا صحفيا، ظهر غد الإثنين، لإعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018 وخاصة بعد انتهاء الدورة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينظم المؤتمر فريد زهران رئيس الحزب، وباسم كامل النائب الأول لرئيس المصرى الديمقراطى، ويحضره عدد من قيادات الحزب، ويعقد المؤتمر بمقر الحزب الرئيسي بشارع البستان بوسط القاهرة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية مع بداية العام المقبل 2018، بعد انتهاء المدة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3