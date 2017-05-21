«المصري الديمقراطي» يعلن موقفه من الانتخابات الرئاسية‎

يعقد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مؤتمرا صحفيا، ظهر غد الإثنين، لإعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018 وخاصة بعد انتهاء الدورة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينظم المؤتمر فريد زهران رئيس الحزب، وباسم كامل النائب الأول لرئيس المصرى الديمقراطى، ويحضره عدد من قيادات الحزب، ويعقد المؤتمر بمقر الحزب الرئيسي بشارع البستان بوسط القاهرة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية مع بداية العام المقبل 2018، بعد انتهاء المدة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي.