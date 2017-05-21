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إحذر ضربة الشمس التى تصيب العين بأضرار بالغة في فصل الصيف
حرارة الصيف

إحذر ضربة الشمس التى تصيب العين بأضرار بالغة في فصل الصيف

2017-05-21 12:17:17

حذر المسئولون في”الجمعية الوطنية الفرنسية لتحسين الإبصار” من الجلوس في الشمس الساطعة أو التعرض لها أثناء النهار في فصل الصيف حيث أنها يمكن أن تصيب البعض بما يعرف بضربة الشمس التى تؤثر على العين مثلما تؤثر على الجلد ، لتسبب الرمد أو التهاب العين.

وأشار المسئولون إلي أن التعرض لفترة طويلة و متكررة لأشعة الشمس الحارقة دون حماية العين، يزيد مخاطر الإصابة بالمياه البيضاء (الكاتاراكت)، إلى جانب تدهور في شبكية العين وظهور البقعة الصفراء السبب في انخفاض مستوى الإبصار لمن تعدوا الخامسة والستين عاما .. لذلك ، يجب ارتداء نظارة الشمس لحماية العين من هذه الأشعة الضارة سواء داخل المدينة أو على شاطئ البحر أو في الحدائق حتى بالنسبة للشباب .

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