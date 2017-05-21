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انتهاء المرحلة الثالثة من تهجير حي برزة بالعاصمة دمشق
حافلات نقل أهالي حلب - عمليات الاجلاء‎

انتهاء المرحلة الثالثة من تهجير حي برزة بالعاصمة دمشق

2017-05-21 12:28:47
ا ش ا

أفادت مصادر سورية ميدانية /اليوم الأحد/ بإنتهاء المرحلة الثالثة من تهجير أهالي حي برزة على الأطراف الشرقية لدمشق.

ونقلت قناة “العربية الحدث” عن المصادر قولها إن الحافلات دخلت لنقل الدفعة الثالثة من المسلحين، وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين للتسوية مع النظام السوري في حي برزة تمهيدا لإخراجهم باتجاه إدلب.

وأشارت المصادر إلى أن القافلة المؤلفة من 33 حافلة، تضم قرابة 1700 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

وكان النظام قد أعلن إتمام جميع بنود اتفاق التهجير الذي توصلت إليه مع فصائل المعارضة السورية، لإخراج المسلحين من منطقة القابون على الأطراف الشرقية لمدينة دمشق.

من ناحية أخري، انتهت المرحلة الأخيرة من اتفاق تهجير السكان من حي الوعر بمحافظة حمص، حيث نقلت حافلات مقاتلين وعائلات إلى الشمال السوري، على أن تدخل الشرطة العسكرية الروسية الحي.

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