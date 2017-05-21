انتهاء المرحلة الثالثة من تهجير حي برزة بالعاصمة دمشق2017-05-21 12:28:47
أفادت مصادر سورية ميدانية /اليوم الأحد/ بإنتهاء المرحلة الثالثة من تهجير أهالي حي برزة على الأطراف الشرقية لدمشق.
ونقلت قناة “العربية الحدث” عن المصادر قولها إن الحافلات دخلت لنقل الدفعة الثالثة من المسلحين، وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين للتسوية مع النظام السوري في حي برزة تمهيدا لإخراجهم باتجاه إدلب.
وأشارت المصادر إلى أن القافلة المؤلفة من 33 حافلة، تضم قرابة 1700 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.
وكان النظام قد أعلن إتمام جميع بنود اتفاق التهجير الذي توصلت إليه مع فصائل المعارضة السورية، لإخراج المسلحين من منطقة القابون على الأطراف الشرقية لمدينة دمشق.
من ناحية أخري، انتهت المرحلة الأخيرة من اتفاق تهجير السكان من حي الوعر بمحافظة حمص، حيث نقلت حافلات مقاتلين وعائلات إلى الشمال السوري، على أن تدخل الشرطة العسكرية الروسية الحي.
-
انفراجة.. في أزمة أسعار الحج السياحي - محيط
أكد يحيي راشد وزير السياحة حرص الوزارة علي عدم المساس بمحدودي الدخل من المعتمرين والحجاج. وتقديم برامج العمرة والحج بأسعار لا مغالاة فيها. قال راشد…Sat, 20 May 2017 12:29:05 GMT
-
اليوم.. ختام الموسم الخامس لبرنامج آراب جوت تالنت - محيط
يختتم اليوم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «Arabs Got Talent»، وتشهد حلقة الليلة منافسة ساخنة بين عشرة مواهب خاصة استطاعت الاقتراب من قمة البرنامج،…Sat, 20 May 2017 11:44:28 GMT
-
إذا وصلتك هذه الرسالة على واتس آب.. احذفها فورا
إذا وصلتك رسالة تدعوك إلى تغيير الألوان على واتس آب، يجب أن تتجاهلها وتحذفها على الفور، لخطورتها. يمكن أن تكون فكرة إضافة ألوان جديدة على واتس آب جميلة، ولكنها ...Sat, 20 May 2017 13:43:49 GMT
-
بعثة الزمالك تصل تونس وتتوجه لصفاقس..والسفير المصري يستقبل البعثةSat, 20 May 2017 11:47:24 GMT
-
المالية : الانتهاء من إعداد قانون توحيد الإجراءات الضريبيةSat, 20 May 2017 12:48:20 GMT
-
وزير النقل: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق جذب فئات جديدة لاستخدامه
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن رفع أسعار تذكرة مترو الأنفاق جاء كخطوة لرفع الدعم تدريجيًا لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لكنه لن يغطي مصاريف التطورات التى ...Sat, 20 May 2017 12:01:37 GMT
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار زادة، ...Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT