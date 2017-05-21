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عمومية "بنك الاتحاد الوطنى" توافق على زيادة رأس ماله بقيمة 67 مليون جنيه
بنك الاتحاد الوطني
بنك الاتحاد الوطني

عمومية "بنك الاتحاد الوطنى" توافق على زيادة رأس ماله بقيمة 67 مليون جنيه

2017-05-21 12:19:04

وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك الاتحاد الوطنى، على زيادة رأس ماله المصدر والمدفوع من مليار و337 مليون جنيه إلى مليار و404 ملايين جنيه بزيادة قدرها 67 مليون جنيه موزعة على عدد 11.9 مليون سهم مخصصة لقدامى المساهمين بواقع سهم مجانى لكل 20 سهما أصليا مملوك للمساهم من أرباح عام 2016.

كما قررت الجمعية، وفقا لبيان البنك للبورصة اليوم الأحد، تعديل المادة 7،8 من النظام الأساسى للبنك، ليصبح رأس المال المصدر 1.4 مليار جنيه، وتصبح عدد الأسهم 250 مليون سهم.

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