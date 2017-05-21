الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الـ 352017-05-21 12:28:20
يواصل نحو 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام “معركة الحرية والكرامة”، لليوم الـ35 على التوالي، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة مصلحة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حقّقوها سابقا، من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر.
وذكرت اللّجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن قيادة الإضراب ما زالت تمسك وبقوّة بزمام إدارة إضراب الحرية والكرامة والمفاوضات التي تجري في هذا الإطار، وذلك في أصعب مراحل الإضراب وأشدّها حساسية.
وأشارت إلى أن ذلك تجلّى عقب قرار الحكومة الإسرائيلية قبل عدّة أيام بتكليف رئيس “الشاباك” وإدارة مصلحة السّجون بضرورة إنهاء الإضراب قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة؛ حتى لو أدّى ذلك إلى الاستجابة لمعظم مطالب قيادة الإضراب، وأبرزها إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، و سياسة العزل الانفرادي، وسياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.
وأهابت الّلجنة الإعلامية بوسائل الإعلام، عدم التركيز على حيثيات ومجريات المفاوضات، وعدم المبالغة في الاهتمام بما ينشر في هذا السياق، وطالبت بالتعاطي بحذر مع ما ينشر من تسريبات في الإعلام الإسرائيلي حول مجريات هذه المفاوضات.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله قد دعت، إلى اعتبار زيارة ترامب لفلسطين والمقررة بعد غد الثلاثاء، يوم غضب شعبي عارم، ويوما للمسيرات الشعبية المؤكدة على تمسك الشعب بحقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وأكدت القوى رفضها للموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال،ودعت إلى تكثيف الفعاليات والأنشطة المساندة للأسرى المضربين عن الطعام، وحملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
كما أكدت على الإضرابات الشاملة كما ورد في بيان اللجنة الوطنية اليوم الأحد من الساعة 11 - 2، وغدا الاثنين كإضراب شامل في الضفة والقطاع وأراضي الـ 48، وتشكيل اللجان الشعبية في القرى والأرياف والتصدي للمستوطنين وإغلاق الشوارع أمامهم.
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