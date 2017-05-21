ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارج2017-05-21 11:07:39
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وافق على مذكرة بشأن أسعار الوحدات السكنية (سعر الوحدة التقديرى بالجنيه) والدفع بالدولار، التى سيتم طرحها للمصرين العاملين بالخارج، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، ضمن جهود الحكومة لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف دخول المصريين بالخارج، وفى الوقت نفسه، توفير العملة الأجنبية للاحتياطى النقدى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وافق على توفير 50 وحدة سكنية من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، للحالات الإنسانية الصعبة، على أن يتم عرض هذه الحالات على اللجنة المختصة بالوزارة لبحثها.
من جانبها أوضحت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى للصندوق، أن الأسعار التى تمت الموافقة عليها لوحدات الإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج، كالتالى: فى محافظة الإسكندرية، سعر الوحدة بمدينة برج العرب بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 195 ألف جنيه، وفى محافظة القليوبية، سعر الوحدة (63 م2) بمدينة العبور بالدور المتكرر 205 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 190 ألف جنيه، وفى محافظة الفيوم، سعر الوحدة بمدينة طامية بالدور المتكرر 185 ألف جنيه.
، وبالدورين الأرضي والأخير 175 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة هوارة بالدور المتكرر 175 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 165 ألف جنيه، وفى محافظة المنيا، سعر الوحدة بمدينة مطاي بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدور الأخير (حيث إن الدور الأرضى به محال تجارية) 195 ألف جنيه، وفى محافظة أسيوط، سعر الوحدة بمدينة أسيوط الجديدة بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة البداري بالدور المتكرر 175 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 165 ألف جنيه.
وسعر الوحدة بمدينة أبنوب بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة ساحل سليم بالدور المتكرر 175 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 165 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة منقباد بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه،.
وفى محافظة قنا، سعر الوحدة بمدينة قنا الجديدة بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه، وفى محافظة أسوان، سعر الوحدة بمدينة كوم أمبو بالدور المتكرر 225 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 200 ألف جنيه، وفى محافظة الأقصر، سعر الوحدة بمدينة طيبة الجديدة بالدور المتكرر 175 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 165 ألف جنيه.
وفى محافظة البحر الأحمر، سعر الوحدة بمدينة القصير بالدور المتكرر 250 ألف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 220 ألف جنيه، وسعر الوحدة بمدينة مرسى علم بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه، وفى محافظة مطروح، سعر الوحدة بمدن الحمام، والعلمين، وسيدي عبدالرحمن بالدور المتكرر 210 آلاف جنيه، وبالدورين الأرضي والأخير 195 ألف جنيه.
وأشارت مى عبدالحميد إلى أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وافق أيضاً على بيع محال عمارات سوق الزرقا – عزبة البرج – بمدينة كفر سعد بمحافظة دمياط ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، مشيرة إلى أنه يتم سداد 15 % دفعة مقدمة، والباقي على أقساط متساوية لمدة 15 شهراً، مع تحميل الأقساط بالفائدة بأسعار البنك المركزي المصرى السارية فى حينه، على أن يُسلم المحل للمشتري بعد سداد جميع الأقساط.
وأضافت: وافق مجلس إدارة الصندوق، على الشروع فى تنفيذ المول التجارية والمبنى الإدارى بمشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة المنيا، بتكلفة 4 ملايين جنيه، من أجل توفير الخدمات اللازمة لسكان المشروع.
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