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منتخب الفراعنة.. اختيار 10 «محترفين» لمعسكر مباراة تونس
الارجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر‎

منتخب الفراعنة.. اختيار 10 «محترفين» لمعسكر مباراة تونس

2017-05-21 11:06:32

أعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، أن هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب قرر ضم 10 لاعبين محترفين لمعسكر الفريق المقبل، استعداداً للقاء تونس يوم 11 يونيو المقبل بملعب رادس بتونس فى الساعة الحادية عشر مساءً، فى الجولة الأولى لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2019.

واللاعبون هم: أحمد المحمدى (هال سيتى الإنجليزى)، محمد عبد الشافى (أهلى جدة السعودى)، محمد الننى (الأرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (روما الإيطالى)، عمر جابر (بازل السويسرى)، محمود حسن “تريزيجيه” (أندرلخت البلجيكى)، كريم حافظ (لانس الفرنسى)، رمضان صبحى (ستوك سيتى الإنجليزى)، عمرو وردة (باوك اليونانى)، سام مرسى (ويجان الإنجليزى).

ينطلق معسكر الفراعنة يوم 4 يونيو المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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