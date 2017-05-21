يتوجه وزير الخارجية سامح شكري فجر غد الأثنين إلي جزيرة رودس اليونانية للمشاركة في جانب من جلسات مؤتمر “رودس للأمن والاستقرار” الذي تنطلق أعماله اليوم الأحد ويستمر حتى الأربعاء القادم بمشاركة عدد كبير من وزراء خارجية دول منطقة المتوسط.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تصريح اليوم الأحد - إن المؤتمر الذي ينعقد للعام الثاني علي التوالي بمبادرة يونانية يعد بمثابة إطار جديد للتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة المتوسطية، وبالأخص منطقة شرق المتوسط.

ويشهد المؤتمر انعقاد 3 جلسات، الأولي حول التحديات المشتركة في المنطقة، والثانية حول التعليم والثقافة والبيئة، فيما تدور الجلسة الثالثة حول تعزيز الأمن والاستقرار، وسيتم التطرق خلال تلك الجلسات إلي قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن الأزمتين السورية والليبية، كما ستشهد جلسات المؤتمر نقاشا حول متابعة ما تم تنفيذه من البيان الختامي الصادر عن المؤتمر في العام الماضي.

وأوضح أبو زيد أن وزير الخارجية سيلقي كلمة خلال المؤتمر تتناول الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة استنادا إلي مرتكزات السياسية الخارجية المصرية، التي تؤكد ضرورة الحفاظ علي الدولة الوطنية في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تسعي لتفكيك الدول والمجتمعات وإذكاء نزعة العنف والتطرف، فضلا عن ضرورة تسوية النزاعات بالطرق السلمية، واحترام الخصوصية الثقافية والحضارية للمجتمعات وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية علي هامش المؤتمر مباحثات مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة.