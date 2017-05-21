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وصول ترامب إلى مقر انعقاد القمة "الخليجية – الأمريكية"
ترامب في السعودية

وصول ترامب إلى مقر انعقاد القمة "الخليجية – الأمريكية"

2017-05-21 10:56:39
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وصل منذ قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية.

وكان في استقبال الرئيس الأمريكي، العاهل السعودي الملك سلمان وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

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