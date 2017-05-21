أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات القمة الإسلامية الأمريكية.

وتناولت المباحثات، مجمل علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومناقشة آخِر تطورات القضايا الإقليمية والسعي لمحاربة الإرهاب في المنطقة والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.