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مؤشرات البورصة المصرية تتباين في مستهل جلسات الاسبوع
البورصة
البورصة

مؤشرات البورصة المصرية تتباين في مستهل جلسات الاسبوع

2017-05-21 10:57:32
كتب ربيع شعبان

سجلت مؤشرات البورصة المصرية،اليوم الاحدبمستهل التعاملات حالة من التباين الملحوظ في مستهل جلسات الاسبوع الحالي.


في الوقت الذي تراجع مؤشر إيجى إكس 30” بنسبة 0.03%، فيما صعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.05%، بينما لم يتغير مؤشر “إيجى إكس 20”.


بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.12%، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%.

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