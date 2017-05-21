كشفت الفنانة الشابة «هنا الزاهد»، خلال استضافتها في برنامج «تلاتة في واحد»، سبب اعتذارها عن مشاركة الفنان أحمد مكي في مسلسل «خلصانة بشياكة»، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2017.

وقالت «هنا»: «رفضت المشاركة بسبب ظروف إنتاجية.. مش عشان الفلوس زي ما ناس قالت عشان هما كانوا عايزيني معاهم سنتين ولا أشترك في أي عمل تاني وده كان صعب علي».

برنامج «تلاتة في واحد»، يذاع أيام الجمعة والسبت على قناة «ON E»، والبرنامج من تقديم شيماء سيف وزوجها «مادي». ويشاركها في تقديم بعض الحلقات الفنانة نشوى مصطفى والفنانة ليلى عز العرب.