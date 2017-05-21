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شاهد.. اللقطات الأولى للقاء السيسي وترامب بالرياض
قمة السيسي وترامب البيت الابيض

شاهد.. اللقطات الأولى للقاء السيسي وترامب بالرياض

2017-05-21 10:47:59

أذاعت فضائية “أكسترا نيوز”، اللقطات الأولي للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي و نظيره الأمريكي دونالد ترامب فى العاصمة السعودية الرياض على هامش إنطلاق فعاليات القمة الاسلامية الأمريكية.

ويشارك اليوم، الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى فعاليات قمتين الأولى خليجية أمريكية، والثانية عربية إسلامية أمريكية.

يذكر أن القمة العربية - الإسلامية - الأمريكية، والتي تأتي في اليوم الثاني من زيارة ترمب للرياض، هي الأولى من نوعها وتبحث القمتان التعاون المشترك مع الولايات المتحدة، إضافة إلى محاربة الإرهاب والتطرف وسبل مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة وقضايا أمنية واقتصادية أخرى.



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