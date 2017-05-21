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الجزائرية عائشة بنور تفوز بمسابقة أدبية أمريكية
عائشة بنور

الجزائرية عائشة بنور تفوز بمسابقة أدبية أمريكية

2017-05-21 10:54:30
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فازت الروائية الجزائرية عائشة بنـور بالجائزة الدولية الأولى في مسابقة أدب المرأة فرع القصة، والتي نظمها اتحاد الأدباء الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية عن قصتها المعنونة بـ “فريكي”، وفق ما ذكرت صحف جزائرية.

كانت الطبعة الأولى من الرواية قد صدرت عن منشورات الحضارة (2016)، وهي تفتح جراح الماضي على حرب الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي وتسترجعها كذاكرة مثقلة بهموم الحرب ومخلفاتها، ثم تسقط ذلك الواقع المر على الواقع الفلسطيني حاليا ليكون صورة ودلالة كبيرة على مبلغ الشقاء والبؤس الذي وصل إليه الوضع في فلسطين وما تعانيه المرأة الفلسطينية خاصة، وما يعانيه أهلها من قساوة ظروف الحياة وقساوة الاحتلال الإسرائيلي من خلال سرد ذكريات مجموعة من الفلسطينيات ومنهن الأسيرات وأطفالهن في السجون.

يذكر ان بنور نالت عديد من الجوائز ولها كثير من الإصدارات الأدبية، آخرها الطبعة الثانية من رواية “نساء في الجحيم” في مصر عن دار النخبة للنشر والتوزيع.

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