التقى الرئيس محمود عباس أبو مازن، بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، على هامش المؤتمر الاقتصادي العالمي المنعقد في البحر الميت.

وبحسب موقع “والاه” العبري، فإن عباس أكد خلال اللقاء بليفني أنه مستعد للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للتباحث حول مستقبل التسوية وللسير قدما بالمفاوضات.

ويسبق هذا اللقاء، اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين المقبل، بنتنياهو وعباس كل على حدة، ولا ينوي عقد مؤتمر ثلاثي.

ودعا عباس أكثر من مرة نتنياهو للقائه من أجل السير في عملية التسوية، لكن الأخير اشترط وقف ما أسماه “تحريض السلطة على العنف” لإجراء اللقاء.

ووصل عباس، إلى منطقة البحر الميت في الأردن، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار “تمكين الأجيال نحو المستقبل”، الذي بدأ أعماله حتى اليوم، الأحد.

وافتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم فعاليات المنتدى، بمشاركة عدد من رؤساء الدول وأكثر من 1100 شخصية من قادة الأعمال والسياسيين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية من أكثر من 50 دولة.

ويركز اجتماع المنتدى على محاور رئيسية تشمل: تحفيز الريادة والإبداع عبر التقنية الحديثة، وبناء اقتصادات تضمن مشاركة الجميع، والجهود الإغاثية والدبلوماسية الضرورية لمواجهة تحديات المنطقة.

وتعد هذه المرة التاسعة التي تستضيف فيها منطقة البحر الميت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي من أصل 16 اجتماعَا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.