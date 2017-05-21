قال طه حسين، سكرتير الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية، إنه يوجد فروع لمعرض “أهلا رمضان” في كل محافظة على مستوى الـ27 محافظة، مشيرا إلى أن المعرض مقام على نفقة الغرفة التجارية.

وأشار خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، إلى أن المعارض تحظى برعاية كاملة للرئيس السيسي، مؤكدا أن كل السلع متوافرة ولهذا لم ترتفع سعر السلع.

وأضاف أن السلع في معارض “أهلا رمضان” أقل من الأسواق، منوها إلى أن الأسعار هذا العام تشهد ثباتا مقارنة بالأعوام الماضية.