 Moheet on google
الأحد 21 مايو 2017 11:16 صباحاً
روابط سريعة
«الغرف التجارية»: أسعار السلع في «أهلاً رمضان» أقل من السوق
سلع

«الغرف التجارية»: أسعار السلع في «أهلاً رمضان» أقل من السوق

2017-05-21 10:45:59

قال طه حسين، سكرتير الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية، إنه يوجد فروع لمعرض “أهلا رمضان” في كل محافظة على مستوى الـ27 محافظة، مشيرا إلى أن المعرض مقام على نفقة الغرفة التجارية.

وأشار خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، إلى أن المعارض تحظى برعاية كاملة للرئيس السيسي، مؤكدا أن كل السلع متوافرة ولهذا لم ترتفع سعر السلع.

وأضاف أن السلع في معارض “أهلا رمضان” أقل من الأسواق، منوها إلى أن الأسعار هذا العام تشهد ثباتا مقارنة بالأعوام الماضية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3