صدرت عن دار العين في القاهرة رواية جديدة للكاتبة المصرية نورا أمين عنوانها “ساركوفاج”؛ في 98 صفحة يتصدرها إهداء إلى أستاذة النقد نهاد صليحة؛ “فلولا نظرة عينيها، لما تمكنتُ من كتابة هذا النص. لقد نفخت فيَّ من روحها”.

وبعد الإهداء جاء “تحذير”: “جميع وقائع هذا النص خيالية ولا صلة لها بحياة المؤلفة. رجاء الحذر عند القراءة وعند التعامل مع الصناديق الخشبية”.

هي - كما جاء على الغلاف الخلفي- رواية السجل الأدبي الذي يتشكل أثناء كتابته وأثناء تكشفه أمام القارئ، إنها التابوت الحجري الذي تدفن البطلة بداخله ماضيها وأسرارها كي تعانق الحياة من جديد وتنسى.

إنها كتابة الذاكرة بغية النسيان: تحتدم أصوات الشخوص هنا متسائلة حول الحقيقة وحول امكانية المغفرة والحياة. يختلط الواقع بالخيال بالمجاز بالوهم ليخلق مزيجا نصيا غير قابل للتصنيف ولا للقسمة.

تضع نورا أمين وثيقة تاريخية من نوع خاص، إنها وثيقة التاريخ الشخصي، وثيقة نسائية بحتة حول موقع الأم من الحياة ومن العشق ومن الذنب.

نورا أمين، مخرجة مسرحية وممثلة وكاتبة ومترجمة ومصممة رقص، أسست عام 2000 فرقة “لاموزيكا”، وقدمت من خلالها 35 عرضا مسرحيا. وتأتي رواية “ساركوفاج” بعد أعمال أدبية عدة: “جُمل اعتراضية”، “طُرقات محدبة”، “قميص وردي فارغ”، “حالات التعاطف”، “الوفاة الثانية لرجل الساعات”، “النصف الثالث”، “قبل الموت”.