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بالصور.. "زيارة مدرسية" لميلانيا ترامب في الرياض
زيارة مدرسية لميلانيا ترامب في الرياض

بالصور.. "زيارة مدرسية" لميلانيا ترامب في الرياض

2017-05-21 10:40:46
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في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قامت السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، الأحد، بزيارة إلى مدرسة دولية أمريكية في العاصمة السعودية الرياض.

ووفقًا لما نشرته شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية، فإن السيدة الأولى خلال زيارتها للمدرسة، قامت بمداعبة عدد من الأطفال، وتبادلت حوارات باسمة معهم.

وبدأ الرئيس الأمريكي، السبت، زيارة تاريخية إلى المملكة لمدة 3 أيام تتضمن قمة أمريكية خليجية وقمة إسلامية أمريكية، ويجري خلالها ترامب العديد من اللقاءات مع زعماء الدول العربية والإسلامية.

زيارة مدرسية لميلانيا ترامب في الرياض

زيارة مدرسية لميلانيا ترامب في الرياض

زيارة مدرسية لميلانيا ترامب في الرياض

زيارة مدرسية لميلانيا ترامب في الرياض

زيارة مدرسية لميلانيا ترامب في الرياض

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