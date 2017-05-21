سخر الإعلامي المصري، أحمد منصور، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبراً أنه يدير الولايات المتحدة الأمريكية بأسلوب “المقاولة”.

وقال منصور، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأحد: “تلعب وظائف الناس، دوراً هاماً، في طريقة تعاملهم مع قضايا الحياة”.

وأضاف الإعلامي المصري: “وبالتالي.. فإن شخصية المقاول، تنعكس على أسلوب الرئيس الأمريكي ترامب، في إدارة الدولة”.