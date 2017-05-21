طرحت قناة السبكى على موقع يوتيوب، أغنية “صح النوم”، للفنان الشعبى أحمد عدوية بمشاركة محمود الليثى، من مسلسل رمضان كريم، المقرر عرضه فى سباق رمضان الدرامى، وهى من كلمات محمد البوغة، ألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس.

مسلسل “رمضان كريم” يشارك فى بطولته عددا كبيرا من النجوم على رأسهم روبى، ريهام عبد الغفور، روجينا، سهر الصايغ، نجلاء بدر، محمد لطفى، سيد رجب، صبرى فواز، حسن حسنى، أنعام سالوسة، سلوى عثمان، تأليف أحمد عبد الله إخراج سامح عبد العزيز، ويعد التجربة الأولى للمنتج أحمد السبكى فى الدراما