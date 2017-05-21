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جهاز 6 أكتوبر: استرداد 5500 فدان
قطع اراضي

جهاز 6 أكتوبر: استرداد 5500 فدان

2017-05-21 10:31:34

قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن الجهاز، قام بحصر التعديات الموجودة على أرض الجهاز، والتي صدر بها قرارات جمهورية، واتضح أن هناك نحو 10500 فدان متعدى عليهم، من قبل 3 جمعيات.

أضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على “قناة on live”، اليوم الأحد، أن جهاز 6 أكتوبر نفذ حملة بالتنسيق مع المحافظة ومديرية الأمن وشرطة التعمير، وتمكنوا من استرداد 5500 فدان خاصة بجمعية الإعلاميين، وأزلوا الإشغالات الموجودة عليها وتم تسليمها للجهاز لإعادة تخطيطها.

أعلن “بدوي” عن تجهيزهم لتنفيذ حملة اليوم وغدا، لاستكمال استعادة استرداد الأراضى المنهوبة، لافتا إلى أن هناك 6 آلاف فدان يعملون الآن، على استردادها وعودتها لصالح المواطنين.

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