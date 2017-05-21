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بسبب الرقص الاستعراضي.. عفاف شعيب تنسحب من مسرحية "حريم السلطانة"
عفاف شعيب

بسبب الرقص الاستعراضي.. عفاف شعيب تنسحب من مسرحية "حريم السلطانة"

2017-05-21 10:33:34
وكالات

انسحبت الفنانة القديرة عفاف شعيب من بطولة مسرحية “حريم السلطانة” .
وقالت عفاف – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنها قررت الانسحاب من بطولة المسرحية أثناء بروفات العمل، لأنها فوجئت بأن المسرحية تعتمد في الأساس على الرقص الاستعراضي، مما دفعها للانسحاب بشكل نهائي، فضلا عن أنها لم تجد أن العمل يضيف إلى تاريخها الفني.
يذكر أن المسرحية من بطولة المطربة اللبنانية مروى والفنانة سميرة صدقى وعدد من الوجوه النسائية الجديدة، من تأليف هالة فهمي، وإخراج حسام الدين صلاح .

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