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تطبيق «اللائحة الطلابية» الجديدة.. في هذا الموعد!
الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي

تطبيق «اللائحة الطلابية» الجديدة.. في هذا الموعد!

2017-05-21 10:29:09

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، إن اللائحة الطلابية ستطبق اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى أن اللائحة ستعرض على المجلس الأعلى للجامعات لاقرارها.

أشار “عبدالغفار”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “صباح أون” المذاع عبر فضائية “on tv”، اليوم الأحد، إلى أن هناك عدد من التجمعات الطلابية رغم تشكيل اللجنة المنوط بها وضع اللائحة، قدموا 15 مقترحًا للائحة الطلابية الجديدة.

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