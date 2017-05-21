"وداعًا ساحة النخيل" تتحدى البلطجة والعنف2017-05-21 10:30:35
صدر في عمان عن دار ورد للنشر والتوزيع رواية “وداعًا ساحة النخيل” وهي الرواية العاشرة للروائي والناقد الدكتور محمد عبدالله القواسمة. تقع الرواية في 171 صفحة من القطع المتوسط.
مكان الرواية المركزي مدينة عمان وضواحيها. وأحداثها من نتائج ما يسمى الربيع العربي، والتي شهدت مثلها عدة بقاع من بلادنا العربية، وتنطلق من “ساحة النخيل” المعروفة في منطقة “رأس العين” بعمان.
ووفق الناشر؛ شخصياتها هم ضحايا أعمال العنف والبلطجة والعدوان . الرواية تدين البلطجة التي تختفي وراء الدين وتحتمي به، وكذلك البلطجة السياسية والاجتماعية، كما تكشف مصادر البلطجة سواء أكانت أفرادًا أم أحزابًا أم فئات أم سلطات مختلفة.
كتب الناشر الأستاذ محمد شرقاوي على غلاف الرواية الخارجي:
وداعاً.. ساحة النخيل رواية اللاعنف، يعرف كثير من الناس ساحة النخيل، تلك الساحة التي تقع في منطقة رأس العين بعمّان. وهي، في الحقيقة، مكان خرب ليس فيه غير سبع نُخيلات لا تُثمر، ومحال مهجورة لا تجارة فيها ولا حياة، ونوافير معطّلة مدفونة في باطن الأرض.
من هذا المكان الواقعي تنطلق أحداث رواية “وداعًا ساحة النخيل” للروائي والناقد والأكاديمي المعروف الدكتور محمد القواسمة لتعادل موضوعيًّا الأحداث التي شهدتها المنطقة فيما يُسمى الربيع العربيّ، ولتنسج عالمًا تخييليًا ينبض بالحياة، ويجسّد أمل الإنسان في مستقبل أفضل.
ولا تكتفي الرواية بالتساؤل عما جرى بل تتعدى ذلك إلى الاحتجاج على الفوضى والعنف، وإدانة كلّ أعمال القتل والبلطجة على اختلاف أنواعها ومصادرها. وهي ترنو إلى عالم تتحقّق فيه العدالة والمساواة، ويسوده التآلف والتسامح والمحبّة.
“وداعًا ساحة النخيل” رواية تتناغم فيها حيوية الموضوع مع روعة الفن، إنها رواية اللاعنف في زمن العنف”.
والقواسمة روائي وناقد وأكاديمي معروف من رواياته : الكنزة الخضراء، أصوات في المخيم ( النشور والحشر) شارع الثلاثين، الغياب، المحاصر، سوق الارهاب، وجع الفراشة، لعنة الفلسطيني، الحب ينتهي في إيـلات.
وله أعمال نقدية ومؤلفات أخرى، منها: عبد الله بن الزبير في بيروت،(شعر). التوقيع،(قصص قصيرة). البنية الروائية في رواية الأخدود(مدن الملح) لعبد الرحمن منيف،(دراسة ). معالم في اللغة العربيّة .الخطاب الروائيّ في الأردن. مقدّمة في الكتابة العربيّة. آفاق نقديّة. خطوات ( قصص قصيرة). جماليات القصة القصيرة. تجليات التجربة. البنية الزمنية في روايات غالب هلسا من النظرية إلى التطبيق. في البيت المهجور. أبحاث في مدونات روائية. وقع الرؤية ( أبحاث ودراسات وقراءات ومقالات متنوعة). التجربة الشعرية( قراءات نقدية). النموذج الشعري.
-
انفراجة.. في أزمة أسعار الحج السياحي - محيط
أكد يحيي راشد وزير السياحة حرص الوزارة علي عدم المساس بمحدودي الدخل من المعتمرين والحجاج. وتقديم برامج العمرة والحج بأسعار لا مغالاة فيها. قال راشد…Sat, 20 May 2017 12:29:05 GMT
-
اليوم.. ختام الموسم الخامس لبرنامج آراب جوت تالنت - محيط
يختتم اليوم الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب «Arabs Got Talent»، وتشهد حلقة الليلة منافسة ساخنة بين عشرة مواهب خاصة استطاعت الاقتراب من قمة البرنامج،…Sat, 20 May 2017 11:44:28 GMT
-
إذا وصلتك هذه الرسالة على واتس آب.. احذفها فورا
إذا وصلتك رسالة تدعوك إلى تغيير الألوان على واتس آب، يجب أن تتجاهلها وتحذفها على الفور، لخطورتها. يمكن أن تكون فكرة إضافة ألوان جديدة على واتس آب جميلة، ولكنها ...Sat, 20 May 2017 13:43:49 GMT
-
بعثة الزمالك تصل تونس وتتوجه لصفاقس..والسفير المصري يستقبل البعثةSat, 20 May 2017 11:47:24 GMT
-
المالية : الانتهاء من إعداد قانون توحيد الإجراءات الضريبيةSat, 20 May 2017 12:48:20 GMT
-
وزير النقل: رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق جذب فئات جديدة لاستخدامه
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن رفع أسعار تذكرة مترو الأنفاق جاء كخطوة لرفع الدعم تدريجيًا لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لكنه لن يغطي مصاريف التطورات التى ...Sat, 20 May 2017 12:01:37 GMT
-
وزير التعليم: أعلم أحفادى بمدارس حكومية - محيط
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه يحرص على تعليم أحفاده فى المدارس الحكومية المصرية، حتى ينتموا للدولة ويساهموا فى تقدمها مستقبلًا.Sat, 20 May 2017 10:48:39 GMT
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار زادة، ...Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT