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«البحوث الأفريقية» يعقد مؤتمرا بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائه‎
جامعة القاهرة‎

«البحوث الأفريقية» يعقد مؤتمرا بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائه‎

2017-05-21 10:22:01
أ ش أ

يعقد معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة مؤتمراً دولياً بعنوان “الدراسات الأفريقية فى 70 عاماً”، اليوم الأحد مايو بمقر المعهد، وحتى يوم 23 مايو الجارى، ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والسفير سامح شكرى وزير الخارجية، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة.
ويأتى هذا المؤتمر بمناسبة، احتفال معهد البحوث والدراسات الأفريقية بمرور 70عاماً على إنشائه، كما يتم على هامش المؤتمر تكريم عدد من رواد المعهد، وعدد من الوزراء السابقين، إلى جانب تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.
ويناقش المؤتمر عددا من المحاور الهامة من أبرزها موقع دراسات حوض النيل فى حقل الدراسات الأفريقية، مجالات التعاون الاقتصادى بين مصر ودول حوض النيل منذ 1999، الدور المصرى فى إدخال وتطوير التعليم الحديث بالسودان، آليات تطوير الدراسات الأفريقية فى مصر، تأثير التعاون الاقتصادى والتجارى بحوض النيل الشرقى على الأمن المائي، البيئة الطبيعية وآفاق التنمية فى دول حوض نهر النيل، أهم العوامل التى أدت إلى الهجرات التاريخية فى أفريقيا.

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