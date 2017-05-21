علي عبدالعال يلتقي رئيس «تويوتا»2017-05-21 10:20:48
التقى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ساتوشي أوزاوا، رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا تسوشو، ورئيس الجانب الياباني بمجلس الأعمال المصري الياباني.
جاء ذلك استكمالًا للقاءات التي يعقدها، “عبد العال”، مع المسئولين اليابانيين، إبان زيارته على رأس وفد برلماني، رفيع المستوى، إلى اليابان.
في مستهل اللقاء، أشار “عبد العال” للدور الإيجابي الذي يقوم به مجلس الأعمال المصري الياباني؛ لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى قيام المجلس بتنظيم منتديين اقتصاديين، الأول في القاهرة يناير 2015، على هامش زيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة، والثاني في طوكيو مارس 2016 على هامش زيارة رئيس الجمهورية لطوكيو، معربًا عن تقدير مجلس النواب لدور الشركات اليابانية الداعم عبر عقود لعملية التنمية في مصر، وبشكل خاص لشركة تويوتا تسوشو واستثماراتها فى مصر، وسعيها لتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة في قطاع الكهرباء.
أكد “عبدالعال” تطلع مجلس النواب بوصفه ممثل الشعب المصري، للمزيد من الاستثمارات الأجنبية وخاصة اليابانية في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية في مصر، مستعرضًا جهود البرلمان لإصدار القوانين المشجعة للاستثمارات الأجنبية والوطنية، لافتًا إلى دور مجلس النواب في مراقبة ودعم الحكومة والجهات المصرية المختلفة، للتأكد من قيامها بواجباتها في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والاقتصادية اللازمة.
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