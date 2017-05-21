قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن عمان ترفض أي وجود للميليشيات مثل “حزب الله” أو منظمات إرهابية مثل “داعش” على حدودها.

وأضاف الصفدي في تصريحات أدلى بها خلال ندوة عقدت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منطقة البحر الميت: أن “الأردن يتصدى للإرهاب بكل أشكاله، وليس على أساس ديني فقط”.

وبيّن الصفدي أن بلاده تبذل ما تستطيع لحل الأزمة السورية، لما لها من عواقب وخيمة وتسببها بفوضى عارمة.

ودعا الوزير الصفدي إلى إعادة تأهيل اللاجئين، خصوصا صغار السن، لكي لا يلتحقوا مستقبلا بالجماعات المتشددة مثل “داعش”.