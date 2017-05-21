تستعد إسرائيل لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيصلها غدا الإثنين، وبدأت الإجراءات الأمنية المشددة منذ اليوم في مدينة القدس خاصة البلدة القديمة.

وبحسب ما نشرت المواقع العبرية فإن الرئيس الأمريكي سيصل مدينة بيت لحم عند الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء، للقاء الرئيس الفلسطيني أبو مازن والذي يستمر فقط لمدة 45 دقيقة، ومن ثم يعود إلى القدس ويتوجه إلى متحف “ياد فاشيم” عند الساعة الواحدة ظهرا، في زيارة تستمر نصف ساعة يلقي فيها خطاب قصير.

وأضافت أن قضيتين تؤرقان الأمن الإسرائيلي بشكل كبير في زيارة الرئيس الأمريكي، للحائط الغربي وكنيسة القيامة في القدس الشرقية، ويعود هذا القلق إلى أن الرئيس ترامب ومرافقيه سوف يسيرون في الأزقة الضيقة داخل الكنيسة والطريق إليها، ومن المتوقع أن يقدم الأمن الاسرائيلي على إخلاء مؤقت للسكان الفلسطينيين من الطرقات وحتى المنازل القريبة من هذه الطرقات.