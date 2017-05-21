قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل أن هروب حبيب العادلي أصبح فضيحة في الشارع المصري خاصة انه متهم بأخذ ما يزيد عن نصف مليار جنيه، وأثناء التحقيق معه قال للمحقق هاتلى ورقة عليها توقيعي .

وأضاف “قنديل”، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج “صح النوم” عبر فضائية “ltc” : ” نبيل خلف، مسئول الحسابات وزارة الداخلية، عندما واجه حبيب العادلي أثناء التحقيقات، قال له: “مش فاكر يوم ماجبتلك 97 مليون جنيه، وأخدتهم ووضعتهم على تربيزة الاجتماعات”، فسأله المحقق: “من الذي قام بالتوقيع على وصل هذه الأموال”، فأجابه: “موظف صغير هل استطيع أن أطلب من الوزير التوقيع على وصل ” .

وتابع : “زوجة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق،وأنا أطرح السؤال الآن لماذا لم يتم التحفظ عليها إلى الآن ، حالة طوارئ تبيح للسلطان التحفظ عليها، فلماذا لم تتحفظ عليها رغم أنه حينما نحاول القبض على إرهابي يتم التحفظ على عائلته، وقانون الطوارئ يُخاطب من؟”.