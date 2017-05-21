انطلقت ، صباح اليوم الأحد، أعمال منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، برعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، تحت عنوان «طبيعة التطرف ومستقبل الإرهاب»، بمشاركة عدد من أبرز الشخصيات الإقليمية والعالمية.

ويشارك في المنتدى أكثر من 100 ضيف من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين من خارج المملكة، إضافة لمشاركة وحضور كبيرين من داخل المملكة.

ويدير الجلسة النقاشية الأولى «داعش النسخة الثانية ومستقبل الإرهاب»، مراسل شؤون الشرق الأوسط بصحيفة الجارديان البريطانية مارتن جولوف، بمشاركة المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية - الشرق الأوسط، البحرين السير جون جينكنز، وكبير المستشارين في مجموعة سوفان والرئيس السابق لفريق العمليات الدولية لمكافحة الإرهاب MI6، والقائد السابق لفريق الأمم المتحدة لمتابعة ورصد تنظيم القاعدة وحركة طالبان ريتشارد بارين.

إضافة إلى الأمير الدكتور عبدالله بن خالد أستاذ مساعد بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومدير علاقات الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي بمعهد بروكينجز، واشنطن دي سي، بالولايات الأمريكيّة الدكتور ويليام ماكانت.

فيما يدير الجلسة النقاشية الثانية «من التطرف الالكتروني إلى الإرهاب الواقعي» محرر مجلة أتلانتيك الأمريكية جرايم وود، بمشاركة كل من المبعوث الخاص لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا الدكتور بيتر نيومان، ونائب مدير المركز الدولي لدراسات التطرف، قسم دراسات الحرب في كلية كينجز لندن الدكتور شيراز ماهر، ورئيس السياسة العامة والعلاقات الحكومية لشركة تويتر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جورج سلامة، والباحثة بمركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية سمية فطاني.

ويدير الجلسة النقاشية الثالثة «روابط الاتصال بين الجريمة والإرهاب»، رئيس وحدة الفكر السياسي المعاصر بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية فيصل أبوالحسن، بمشاركة ضابط المخابرات المركزية الأمريكية سابقا، مؤلف مشارك في تقرير لجنة 11 سبتمبر مستشار سابق لشؤون مكافحة الإرهاب لدى وزير الخارجية؛ والمدير السابق في مجلس الأمن القومي مايكل هورلي، وكبيرة المستشارين بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مستشارة أولى سابقا حول شؤون إيران بمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كاثرين باور، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز عيسى الثقافي بالمنامة، الدكتور خالد آل خليفة، وزميل باحث في المركز الدولي لدراسات التطرف في كلية كينجز لندن راجان بصرة.

فيما يدير الجلسة الرابعة «مواجهة الإرهاب: الصورة الإقليمية»، صحفي ومقدم برنامج «دي ان اي» على قناة العربية والكاتب بصحيفة الشرق الأوسط نديم قطيش، بمشاركة كبيرة الباحثين بجامعة أوكسفورد الدكتورة إليزابيث كيندال، ومدير برنامج دراسات التطرف بمركز الأمن الالكتروني والقومي بجامعة جورج واشنطن الدكتور لورينزو فيدينو، وكبير المستشارين لمؤسسة الشراكة العالمية للموارد المدير السابق لسياسات عدم انتشار الأسلحة النووية بفريق مجلس الأمن القومي الأمريكي الدكتور جاك كارفيلي، ومدير الإدارة العامة لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية اللواء الدكتور ناصر المطيري.

وسيلقي الكلمة الختامية للمنتدى أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة اللبنانية الدكتور رضوان السيد، فيما سيعرض الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الدكتور سعود السرحان، النتائج والتوصيات الختامية للمنتدى.

يذكر أن منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب يعقد تحت رعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي أعلن عن تشكيله في 15 ديسمبر 2015 من قبل ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، يضم 41 دولة، وهو أول تحالف دولي يقوده العالم الإسلامي.

ومن أبرز المشاركين في المنتدى الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، و أشتون كارتر مدير مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية بكلية كينيدي بجامعة هارفارد ووزير الدفاع الأمريكي السابق.

إضاف إلى فرانكو فراتيني رئيس الجمعية الإيطالية للتنظيم الدولي وزير الخارجية الإيطالي السابق، كما يشارك هدى الحليسي عضو مجلس الشورى، و سعود السرحان أمين عام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.