أكد عضو مجلس النواب، العميد محمود محي الدين، أن لجنة استرداد أراضي الدولة، بدأت منذ عام كامل، ولكنها نظرت فى التعديات التى حدثت بالفعل بشكل عام، وحاولت اجراء توفيق لاوضاع بعض الاراضى بشكل قانونى، ووفقت اوضاع اخرى بالتفاهم فى بعض الحالات، دون مراعاة التخطيط العمرانى ومستقبله فى الدولة.

وشدد محي الدين، في تصريحات لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، على أن الاراضى التى تم الاستيلاء عليها، تنقسم لثلاث اقسام؛ اولهم الاستيلاء على ارضى الدولة واملاك خاصة للمواطنين فى بعض المحافظات بوضع اليد، اضافة الى استيلاء على الاف الافدنة فى الظهير الصحراوى للمحافظات بنية زراعتها او بيعها، اضافة الى الاراضى التى كانت مخصصة للاسكان او الاستصلاح، وتم تحويل الغرض من تخصيصها الى التجارة.

واشار إلى انه تم تقسيم الدولة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باسترداد الاراضى، لست مناطق او قطاعات طبقا للجهة القضائية والمحليات والقوات المسلحة، والتى سيتم من خلالها تحديد الاراضى وكيفية استرجاعها باخلائها، وبدأ التحرك المنظم والمخطط له على ارض الواقع.

وعن توفيق الاوضاع القانونية للحاصلين بشكل قانونى على الاراضى، أوضح عضو مجلس النواب، ان الذين امتنعوا عن التسديد لعدة سنوات، ستتاح لهم فرصة اعادة دفع المستحقات الخاصة بهم، كما سيتم تقنين اوضاع الاراضى الزراعية التى تم استصلاحها بالفعل بعد الاستيلاء عليها من خلال دفع مستحقاتها للدولة، ولكن الاراضى التى تم الاستيلاء عليها بنية البيع لاغراض تجارية، سيتم استعادتها بالكامل لحيازة المحافظات والمحليات لاستعادة هيبة الدولة بعد سنوات الفوضى التى تبعت ثورتين فى مصر.