نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جدول أعماله اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، والذي بدأ منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم.

في الساعة التاسعة، عقد ترامب قمة ثنائية مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ومن المقرر أن يلتقي بعدها بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ويعقد ترامب بعد ذلك قمة ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعقبها مشاركة الرئيس الأمريكي في اجتماع لزعماء دول مجلس التعاون الخليجي.

بعد القمة الخليجية، يعقد ترامب قمة ثنائية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ثم لقاء مع نائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد.

يلتقي ترامب بعد ذلك بعدد من كبار المسئولين السعوديين، قبل أن يشارك في غداء على هامش القمة الإسلامية الأمريكية، ثم تنعقد القمة نفسها.

بعد ذلك يفتتح ترامب المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف.