لقي عشرون شرطيا أفغانيا مصرعهم اليوم الأحد، في هجوم منسق على مراكزهم في جنوب شرق أفغانستان تبنته حركة طالبان.

ونقلت قناة ( سكاي نيوز) الاخبارية اليوم عن حاكم زابل بسم الله أفغان قوله ” شنت مجموعة من طالبان مدججة بالسلاح هجوما منسقا على حواجز الشرطة في شاه جوي في إقليم زابل الواقع جنوب شرق أفغانستان”.

ونجح مسلحو طالبان خلال الثمانية عشر شهرا الماضية في الاستيلاء مرتين على وسط مدينة قندوز شمالي البلاد لفترات وجيزة، وسط تحذيرات من مواجهة القوات الأفغانية لعام آخر من القتال الضاري.