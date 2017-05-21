بدأ قادة الدول المشاركة في القمة “العربية الإسلامية - الأمريكية”، التي تستضيفها الرياض، التوافد على القاعدة، استعداداً لانطلاق الفعاليات.

وتناقش القمة، سُبل مكافحة الإرهاب، والتصدي إلى ما يسمى بـ”الإسلام المسيس”، بالإضافة إلى العديد من القضايا الهامة والتي يأتي على رأسها؛ عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومن أبرز قادة العرب والدول الإسلامية، الذين تم دعوتهم لمؤتمر القمة العربية الإسلامية الأمريكية، هم: “الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ورجب طيب أردوغان رئيس تركيا، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقابوس بن سعيد سلطان عمان، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، والملك عبدالله بن الحسين الثاني ملك الأردن، والملك محمد السادس ملك المغرب، ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف”.

وضمت قائمة قادة العرب والدول الإسلامية، المشاركين في الحدث، كلاً من: “رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم، والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والزعيم النيجيري محمد إيسوفو”، بالإضافة إلى ورؤساء وزراء لبنان وماليزيا وبنجلاديش.