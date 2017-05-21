 Moheet on google
الأحد 21 مايو 2017 09:42 صباحاً
روابط سريعة
بدء توافد القادة المشاركين في القمة «الإسلامية - الأمريكية»
الملك سلمان و ترامب

بدء توافد القادة المشاركين في القمة «الإسلامية - الأمريكية»

2017-05-21 09:25:49

بدأ قادة الدول المشاركة في القمة “العربية الإسلامية - الأمريكية”، التي تستضيفها الرياض، التوافد على القاعدة، استعداداً لانطلاق الفعاليات.

وتناقش القمة، سُبل مكافحة الإرهاب، والتصدي إلى ما يسمى بـ”الإسلام المسيس”، بالإضافة إلى العديد من القضايا الهامة والتي يأتي على رأسها؛ عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومن أبرز قادة العرب والدول الإسلامية، الذين تم دعوتهم لمؤتمر القمة العربية الإسلامية الأمريكية، هم: “الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ورجب طيب أردوغان رئيس تركيا، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقابوس بن سعيد سلطان عمان، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، والملك عبدالله بن الحسين الثاني ملك الأردن، والملك محمد السادس ملك المغرب، ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف”.

وضمت قائمة قادة العرب والدول الإسلامية، المشاركين في الحدث، كلاً من: “رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم، والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والزعيم النيجيري محمد إيسوفو”، بالإضافة إلى ورؤساء وزراء لبنان وماليزيا وبنجلاديش.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3