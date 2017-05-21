التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، في الرياض، مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش القمة “العربية الإسلامية - الأمريكية”، التي تبدأ بعد قليل.

وناقش اللقاء، عدد من الملفات الهامة الإقليمية والدولية، والمقرر طرحها أمام القمة، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب.