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مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش
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مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش

2017-05-21 09:19:16

قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش.

وقتل الشاب يحيى عيد محمد (18 عامًا) بطلق ناري بالرأس، وجرى نقل جثمان الشاب إلى مستشفى العريش العام، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

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